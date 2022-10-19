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الأربعاء، 19-10-2022 11:21 ص

لبنان يعلن انتشار وباء الكوليرا ووفاة 5 أشخاص حتى الآن

لبنان 3


الوكيل الإخباري - أعلن وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، فراس الأبيض، اليوم الأربعاء، تسجيل 80 حالة جديدة بالكوليرا ليبلغ العدد التراكمي في البلاد 169 إصابة.

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وأكد الأبيض في مؤتمر صحافي أن "هناك انتشارا واسعا للكوليرا، معظمه لدى النازحين السوريين، ولكن هناك تزايد واضح بتسجيل أعداد الإصابات"، مبينا أن "المياه الملوثة في مناطق عدة هي العنصر الأساسي الذي يسهم في رفع حالات الكوليرا، بالاضافة الى مسألة تلوث الخضار من مياه الري، وبالدرجة الثالثة تأتي مسألة مخالطة المصاب بأشخاص عدة".


وأضاف: "محطة التكرير في مناطق انتشار الكوليرا معطلة وبالتالي، المياه لا تتكرر وتبقى ملوثة، وتذهب الى المواطنين وتنشر الكوليرا فيما بينهم".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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