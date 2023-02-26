الأحد 26-02-2023
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الأحد، 26-02-2023 11:04 ص

ظهور جديد لابنة الزعيم الكوري الشمالي برفقة والدها - صورة

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الوكيل الاخباري- ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية (KCNA) أن الزعيم كيم جونغ أون شارك مع ابنته في مراسم تشييد والبدء ببناء شارع جديد في العاصمة بيونغ يانغ.

يذكر أن حفل تدشين إنشاء شارع جديد في منطقة سيوفو أقيم في 25 فبراير. 

وذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية (KCNA) أن كيم حضر الحفل في منطقة سوفو في بيونغ يانغ يوم السبت، وهو جزء من مشروع طموح لبناء 4100 منزل في المنطقة الشمالية للعاصمة.

وبحسب بيان الوكالة: "وصل كيم جونغ أون إلى موقع الاحتفال مع ابنته المحبوبة، واستقبلهم جميع المشاركين بالهتافات".

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