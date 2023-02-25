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السبت، 25-02-2023 05:17 م

عاصفة ثلجية مدمرة تضرب كاليفورنيا وإلغاء 340 رحلة جوية

عاصفة


الوكيل الإخباري - ضربت عاصفة ثلجية شديدة منذ مساء الجمعة جنوب ولاية كاليفورنيا الأميركية، بينما تهدد أمطار غزيرة مناطق أخرى بفيضانات، بحسب لوس انجلوس تايمز .

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وتهب على المنطقة المعروفة بشمسها الساطعة وأشجار النخيل إحدى أشدّ العواصف الشتوية منذ عقود حيث أغلقت الثلوج بعض الطرق السريعة الرئيسية الدولية مثل أجزاء من الطريق السريع الذي يربط المكسيك والولايات المتحدة وكندا .


وحذّرت خدمة الأرصاد الجوية الأميركية من أنه قد يكون لتساقط الثلوج عواقب "خطيرة وربما مميتة" على جميع الطرق في جنوب كاليفورنيا.


وأتت الثلوج والرياح على خطوط الكهرباء ما أدى إلى حرمان 100 ألف منزل من الكهرباء في كاليفورنيا، وفقًا لموقع "باورأوتاتج" المتخصص.


إلى ذلك تأثرت حركة الطيران، وتم إلغاء أكثر من 340 رحلة جوية داخلية ومن وإلى الولايات المتحدة بعد ظهر الجمعة، وتأخرت أكثر من 4000 رحلة.


 




 

 


 

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