أين توجد بؤر الزلازل في العالم؟

الوكيل الاخباري- تجاوز عدد قتلى الزلزال المأساوي الذي ضرب تركيا وسوريا أكثر من 20000 شخص، حيث انهارت المباني وكان الناس في الداخل في الساعات الأولى من يوم 6 فبراير عندما وقع الزلزال الأول.



وعلى الرغم من أن دولاً ومناطق مثل اليابان وكاليفورنيا تشتهر بالزلازل، إلا أن تركيا وسوريا تقعان في منطقة نشطة زلزاليا حيث تلتقي ثلاث صفائح تكتونية.



وفي حين أن من غير الممكن التنبؤ بالضبط أين ومتى ستضرب الزلازل، فإننا نعلم أن أسوأ الأحداث ستكون على طول حدود صفيحة الأرض.



وهنا، يلقي MailOnline نظرة على النقاط الساخنة للزلازل في العالم - بما في ذلك إيطاليا ونيوزيلندا وإندونيسيا - والصفائح المتماوجة الموجودة تحتها.



تركيا

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من المعروف أن الزلازل تحدث في مناطق الاندساس subduction، عندما تلتصق صفيحتان تكتونيتان تنزلقان ببطء في اتجاهين متعاكسين ثم تنزلقان فجأة بسرعة.



وقال ديفيد روثري، أستاذ علوم جيولوجيا الكواكب في الجامعة المفتوحة، لـ MailOnline: "يحدث الزلزال في مكان يكون فيه الإجهاد الذي تراكم تدريجيا على مدى عقود من الاحتكاك قادرا أخيرا على التغلب على المقاومة. وهذا يسمح للكتل الصخرية المتجاورة بالتقاط وملامسة بعضها البعض فجأة".

إيطاليا



إلى الغرب، يمكن أن تكون إيطاليا عرضة للزلازل، لا سيما الزلزال الذي بلغت قوته 6.2 درجة وأودى بحياة ما يقرب من 300 شخص في بلدة أماتريس والقرى المجاورة في عام 2016.



وتعرضت مدينة مودينا في شمال إيطاليا لزلزال بقوة 5.8 درجة في عام 2012، أدى إلى مقتل 17 شخصا وإصابة 350 آخرين.



وضرب زلزال أكثر اعتدالا قوته 2.6 درجة على بعد حوالي ميل واحد شمال كامايور في عام 2020، ما أجبر الناس على الفرار من منازلهم بالقرب من بداية جائحة "كوفيد".

كاليفورنيا



في مكان ما بين 80 إلى 90% من الزلازل في العالم تحدث على طول منطقة تعرف باسم "حلقة النار".



وتقع منطقة الكوارث الجيولوجية هذه على شكل حدوة حصان تقريبا حول حافة المحيط الهادئ.



وتغطي الساحل الغربي للولايات المتحدة - ولا سيما كاليفورنيا - غرب المكسيك وأمريكا الوسطى وغرب أمريكا الجنوبية بما في ذلك بيرو ونيوزيلندا واليابان وغيرها. ومكان مثل كاليفورنيا معرض للزلازل لأنه يقع على صدع سان أندرياس، حيث تلتقي صفيحتان تكتونيتان معا.



ويمتد صدع سان أندرياس ما يقرب من 750 ميلا عبر ولاية غرب الولايات المتحدة، مع صفيحة المحيط الهادئ على جانب وأخرى على الجانب الآخر.

اليابان



على الجانب الآخر من الحلبة توجد الدولة الأكثر شهرة بتأثرها بالزلازل - اليابان.

وتقع جزيرة هونشو الرئيسية في اليابان عند التقاطع بين ثلاث صفائح تكتونية - أوراسية وفلبينية وصفيحة أمريكا الشمالية.



وفي مارس 2011، تسبب زلزال بقوة 9 درجات قبالة الساحل الشمالي الشرقي لليابان في حدوث تسونامي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 18400 شخص.



وضرب تسونامي محطة فوكوشيما دايتشي النووية، ما أدى إلى تدمير أنظمة الطاقة والتبريد والتسبب في الانهيارات في ثلاثة مفاعلات.



لكن اليابان هي أيضا واحدة من أفضل الدول استعدادا للزلازل؛ على سبيل المثال، يتم تدعيم المباني بجدران خرسانية ومفاصل خاصة تخفف الضغط عند اهتزاز الأرض.

نيوزيلندا



تقع نيوزيلندا على الحد الفاصل بين صفيحتين تكتونيتين، الصفيحة الأسترالية وصفيحة المحيط الهادئ، على الرغم من أن الجار الأكبر أستراليا بعيدا عن الحدود لديه هزات أقل حدة.



وكانت إحدى أسوأ الكوارث التي تعرضت لها نيوزيلندا على الإطلاق هي زلزال كرايستشيرش الذي بلغت قوته 6.3 درجة في فبراير 2011، والذي أودى بحياة 185 شخصا وألحق أضرارا بالغة بالمباني والبنية التحتية بالمدينة.

الصين



الصين ليست جزءا من "حلقة النار"، لكنها في منطقة تلتقي فيها صفيحة المحيط الهادئ والصفيحة الهندية والصفيحة الفلبينية.



لسوء الحظ، فإن ارتفاع عدد المباني منخفضة الجودة والكثافة السكانية تعني أن الزلازل في الصين تؤدي إلى ارتفاع عدد القتلى.



وكانت الصين موقعا لبعض من أكثر الزلازل فتكا في التاريخ، وقد أثر الزلزالان الأكثر فتكا في القرن العشرين على البلاد.

إندونيسيا



حدث أحد أكثر الأحداث دموية في العصر الحديث في يوم الملاكمة في عام 2004، عندما ضرب زلزال بقوة 9.1 درجة قبالة الساحل الغربي لإندونيسيا، داخل "حلقة النار" أيضا.



وشهدت حركة المياه العملاقة التي أعقبت ذلك موجات وصلت إلى 100 قدم (30.48 متر) ضربت سواحل إندونيسيا وسريلانكا والهند وتايلاند.



وأدرجت إندونيسيا، الدولة الأكثر تضررا، 167540 شخصا في عداد القتلى أو المفقودين، على الرغم من أن العدد الإجمالي للقتلى كان حوالي 230 ألف نسمة.

روسيا اليوم