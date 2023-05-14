الأحد 14-05-2023
الوكيل الاخباري

السودان يمدد إغلاق المجال الجوي لنهاية الشهر الحالي

سلطة وادي الأردن توعز باتخاذ إجراءات لضمان سلامة سد الوحيدي

إغلاق ومخالفة 5 محطات تحلية مياه وإنذار 63 في الزرقاء

استحداث برامج أكاديمية وتقنية في البلقاء التطبيقية

بلدية جرش تباشر بتركيب سياج حديدي داخل الوسط التجاري

الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين من القدس

عقل يتوقع انخفاض أسعار المحروقات من 2.9 إلى 5.5 قرشاً لكل لتر في تسعيرة الشهر القادم

البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين

حملة لازالة الاعتداءات على قناة الملك عبدالله - صور

افتتاح أول مستشفى أطفال في العقبة

الأحد، 14-05-2023 11:15 ص

عاصفة "موكا" تتجه نحو بنغلادش وميانمار وإجلاء 300 ألف شخص

4aa859dce1


الوكيل الإخباري- تتجه العاصفة القوية "موكا" نحو سواحل بنغلادش وميانمار، اليوم الأحد، ما أجبر السلطات على إجلاء مئات الآلاف من الأشخاص إلى مناطق أكثر أمانا.

اضافة اعلان


وتسبب الإعصار موكا، المحمل برياح تصل سرعتها إلى 210 كيلومترات/الساعة، في ارتفاع منسوب مياه البحر إلى 4 أمتار، ما قد يؤثر على أكثر من مليوني شخص على نحو مباشر في مساره معظمهم في ولايتي راخين وتشين في ميانمار.


وبحسب وكالة الأنباء الهندية "نيودلهي"، حذر مركز الأقمار الصناعية التابع للأمم المتحدة من أن الكثيرين قد يعانون مع تحرك العاصفة إلى الداخل من خليج البنغال.


وقال مسؤول الإغاثة من الكوارث في بنغلادش ميزان الرحمن، " إنقاذ الأرواح هو أولويتنا الرئيسية"،حيث نقل نحو 300 ألف شخص قبل أن تضرب العاصفة اليابسة ظهر اليوم الأحد كما هو متوقع.


ويشعر عمال الإغاثة بالقلق من المخاطر التي يتعرض لها أكثر من مليون لاجئ من الروهينغا، من بينهم نصف مليون طفل، يعيشون في مخيمات في بلدة كوكس بازار الساحلية بالقرب من مسار الإعصار.


وقالت فرح كبير من منظمة أكشن إيد للأعمال الإنسانية في بنغلادش "الأشخاص المعرضون للخطر في طريقهم إلى النقل إلى ملاجئ آمنة ونحن نرتب أيضا حزم إغاثة".

 

بترا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
QbAFW

السودان يمدد إغلاق المجال الجوي لنهاية الشهر الحالي

عع

البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين

_106244423_mediaitem106244421

أردوغان يدلي بصوته في الانتخابات التركية

6460941a4c59b726641ef289

إيران.. ضبط 3.5 مليون لتر من الوقود المهرب في مياه الخليج

645e08b84236044e81550b05

الجيش الروسي يتسلم سفينة صاروخية جديدة

646080f84c59b7299e5966f9

تقرير استخباراتي: أوكرانيا ستتلقى أكثر من 100 مسيرة من ألمانيا

أخبار متعلقة
8wcqqkWF3K66VyFMxaXJwvd24HntCilfCSGCsYQt

إعصار موكا يتجه إلى سواحل بنغلادش وميانمار ويهدد اللاجئين

643cfc344c59b7404072bb32

بنغلادش.. 30 مصابا في حادث تصادم قطارين