عاصفة "موكا" تتجه نحو بنغلادش وميانمار وإجلاء 300 ألف شخص

الوكيل الإخباري- تتجه العاصفة القوية "موكا" نحو سواحل بنغلادش وميانمار، اليوم الأحد، ما أجبر السلطات على إجلاء مئات الآلاف من الأشخاص إلى مناطق أكثر أمانا.

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وتسبب الإعصار موكا، المحمل برياح تصل سرعتها إلى 210 كيلومترات/الساعة، في ارتفاع منسوب مياه البحر إلى 4 أمتار، ما قد يؤثر على أكثر من مليوني شخص على نحو مباشر في مساره معظمهم في ولايتي راخين وتشين في ميانمار.



وبحسب وكالة الأنباء الهندية "نيودلهي"، حذر مركز الأقمار الصناعية التابع للأمم المتحدة من أن الكثيرين قد يعانون مع تحرك العاصفة إلى الداخل من خليج البنغال.



وقال مسؤول الإغاثة من الكوارث في بنغلادش ميزان الرحمن، " إنقاذ الأرواح هو أولويتنا الرئيسية"،حيث نقل نحو 300 ألف شخص قبل أن تضرب العاصفة اليابسة ظهر اليوم الأحد كما هو متوقع.



ويشعر عمال الإغاثة بالقلق من المخاطر التي يتعرض لها أكثر من مليون لاجئ من الروهينغا، من بينهم نصف مليون طفل، يعيشون في مخيمات في بلدة كوكس بازار الساحلية بالقرب من مسار الإعصار.



وقالت فرح كبير من منظمة أكشن إيد للأعمال الإنسانية في بنغلادش "الأشخاص المعرضون للخطر في طريقهم إلى النقل إلى ملاجئ آمنة ونحن نرتب أيضا حزم إغاثة".

بترا