الأحد 22-01-2023
الوكيل الاخباري

التعليم العالي: السماح للطلبة بتقديم الامتحانات دون اشتراط مسبق بتسديد الرسوم

الحاج توفيق: القطاع التجاري والخدمي والزراعي أمام عهد تجاري جديد

جمعية الفنادق: المدينة الجديدة فرصة جاذبة للاستثمار

وفاتان بحادثين منفصلين في عمان ومأدبا

حريق بقسم الأسنان بالبشير ولا أضرار بشرية أو مادية

نقابة السيارات العمومية: 17 ألف صاحب تاكسي استلم دعم المحروقات

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

الأردن اشترى 310 آلاف برميل نفط خام بسعر 61.6 دولاراً لكل برميل من العراق الشهر الحالي

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الأحد

تدهور تريلا على الطريق الصحراوي دون إصابات

الأحد، 22-01-2023 10:01 ص

عشرات الآلاف في إسبانيا يطالبون باستقالة حكومة سانشيز

image - 2023-01-22T100108.766


الوكيل الإخباري - تظاهر عشرات الآلاف في العاصمة الإسبانية مدريد، أمس السبت احتجاجا على سياسات الحكومة اليسارية لرئيس الوزراء بيدرو سانشيز.

وأفادت قناة "آر تي في إي" التليفزيونية بأن الحشود صاحت "سانشيز خائن" و"لتستقيل الحكومة" و "أخرجوا مع الانفصاليين".

اضافة اعلان


وقدمت الحكومة والمنظمون تقديرات مختلفة إلى حد بعيد لعدد المشاركين. فقالت الحكومة إن العدد كان 31 ألفا، وقال المنظمون إن العدد يصل إلى 500 ألف.


وكان من بين الجماعات التي خرجت في الشوارع أنصار المعارضة من أحزاب الشعب المحافظ وثيودادانوس الليبرالي، وفوكس الشعبوي اليميني.


وانتقد المتحدثون الأحكام المخففة التي صدرت مؤخرا ضد الانفصاليين الكتالونيين واتهموا حكومة الأقلية بقيادة سانشيز بأنها تعتمد على أصوات القوى الانفصالية الكتالونية في البرلمان.


كما تمت إدانة الخلاف الأخير حول استبدال القضاة في المحكمة الدستورية باعتباره "تقويضا" لمؤسسات الدولة.


وسيجري انتخاب برلمان جديد في إسبانيا بحلول نهاية العام الجاري.


ووفقا لاستطلاعات الرأي الحالية، فإنه لا يمكن التعويل على الحزب الاشتراكي بقيادة سانشيز ولا حزب الشعب المحافظ، أكبر حزب معارضة، في الحصول على أغلبية مطلقة.

 

البيان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
63ccd23c4c59b75b82334fb9

انتقادات لزيلينسكي بعد طلبه دبابات حديثة وصواريخ بعيدة المدى

7b8ce766-cbb5-4253-ac98-8a66b2a2a077

البرلمان العربي يستنكر إحراق المصحف الشريف في السويد

63ccca95423604087a4f2d3a

مصدر: كييف تنقل مدرعاتها الغربية إلى مدينة سفاتوفو

63ccdbc14c59b755050d1446

سوريا: 10 قتلى جراء سقوط مبنى سكني في حلب- صور

image

الفلبين: ارتفاع ضحايا الفيضانات إلى 35

63ccc1b342360415147ce215

الولايات المتحدة تمدد تواجد الآلاف من جنودها في رومانيا

أخبار متعلقة
image - 2022-12-26T123038.450

رئيس وزراء اليابان يلوح بإقالة وزير جديد قبل نهاية العام

image - 2022-12-25T155519.370

الحكومة المصرية تنفي التنازل عن موانئ النيل لدولة أجنبية

image - 2022-12-24T143445.312

بريطانيا: اضطراب حركة السفر وسط أحدث موجة إضرابات

image - 2022-12-24T131116.039

النواب الإيطاليون يعتمدون ميزانية 2023

image - 2022-12-24T092412.376

المعارضة الفنزويلية تتحرك لإنهاء حكومة غويدو الانتقالية

image (14)

بلينكن: الدعم الأمريكي لأوكرانيا الطريقة المثلى لتحقيق السلام العادل