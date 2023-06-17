السبت 17-06-2023
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السبت، 17-06-2023 04:31 م

عضو بهيئة كبار العلماء يُحدد موعد غرة شهر ذي الحجة ويوم عرفة ويوم عيد الأضحى

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الوكيل الإخباري - قال عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي السعودي، عبدالله بن سليمان المنيع، أن شهر ذي القعدة هذا العام سيكون 29 يوما فلكياً، مبينا أن الهلال سيمكث غد الأحد في الأفق ٢٩ دقيقة بعد غروب الشمس، مما يعني دخول شهر ذي الحجة، بحيث يكون الإثنين هو غرة شهر ذي الحجة، وتكون الوقفة بعرفة الثلاثاء بعد القادم، وعيد الأضحى يوم الأربعاء.اضافة اعلان


وفي التفاصيل، قال المنيع: بدأ شهر شوال يوم الجمعة الموافق ٢١ / ٤ / ٢٠٢٣م، وانتهى بيوم السبت الموافق ٢٠/ ٥ / ٢٠٢٣م، وعدد أيامه ثلاثون يوماً، وبدأ شهر ذي القعدة بيوم الأحد الموافق ٢١/ ٥ / ٢٠٢٣م، وينتهى بيوم الأحد الموافق ١٨/ ٦ / ٢٠٢٣م، وعدد أيامه ٢٩ يوما.

وأضاف: بيان وجه ذلك هو أن هلال شهر ذي الحجة وُلد الساعة ٧ و٣٧ دقيقة صباح يوم الأحد الموافق ١٨/ ٦ / ٢٠٢٣ م، وتغرب شمس في هذا اليوم الأحد الساعة ٧:٠٧ ويغرب القمر بعدها في الساعة ٧:٣٤، والفرق الزمني بين غروب الشمس قبل الهلال، وغروب الهلال بعد الشمس ٢٩ دقيقة، وذلك بإحداثية مكة المكرّمة وتوقيتها”.

وتابع: بهذا يبدأ شهر ذي الحجة يوم الإثنين الموافق ١٩ / ٦ / ٢٠٢٣ م، ويكون يوم الثلاثاء الموافق ٢٧ / ٦ / ٢٠٢٣م، هو يوم عرفة ، ويوم الأربعاء الموافق ٢٨ / ٦ / ٢٠٢٣م هو يوم عيد الأضحى. ( المناطق

 




 

 


 

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