عطل معلوماتي يتسبب باكتظاظ مطارين في فرنسا

الوكيل الاخباري - أحدث عطل معلوماتي اضطرابات في عمليات التدقيق في الهويات في مطاري رواسي شارل ديغول و أورلي في باريس، ما تسبب بحالة إرباك أدت إلى وقوف المسافرين في صفوف انتظار طويلة.



ووفقاً لـ (فرانس برس)، أعلنت شركة "مطارات باريس"، اليوم السبت، في بيان، أن "عطلا لدى حرس الحدود يؤثر حاليا على نقاط المراقبة على حركة المغادرة والوصول في مطاري باريس شارل ديغول وباريس أورلي"، داعية الركاب إلى توقع مهل انتظار أطول، لافتة إلى أنه وحتى اللحظة لم يتضح ما إذا كان العطل قد شمل مطارات أخرى.

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