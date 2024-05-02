الكرملين يعلق على مزاعم استخدام روسيا للأسلحة الكيميائية ضد القوات الأوكرانية

الوكيل الإخباري- أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الاتهامات الموجهة لروسيا بشأن استخدامها للأسلحة الكيميائية ضد القوات المسلحة الأوكرانية لا أساس لها من الصحة.

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وتعليقاً على التصريحات الأمريكية التي تزعم بأن روسيا استخدمت مادة الكلوروبكرين ضد القوات المسلحة الأوكرانية، قال بيسكوف للصحافيين: "لقد رأينا التقارير بهذا الصدد، إن مثل هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة وغير مثبتة على الإطلاق".



وفي وقت سابق، أكدت القوات الأمنية الروسية أن القوات الأوكرانية استخدمت أسلحة كيميائية على محور أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، والتي من المحتمل أن تكون فوسفوراً أبيض.



ونشرت القوات الأمنية الروسية مشاهد لإحدى القوارير الزجاجية غير المنفجرة التي تحتوي على المادة السامة.



تم تسجيل استخدام الأسلحة الكيميائية في بلدة كليشيفكا القريبة من مدينة أرتيوموفسك.



وقال خبير أُرسلت إليه العينة إن القارورة تحتوي على غاز يهيج الأغشية المخاطية للإنسان. من المرجح أن يكون الفوسفور الأبيض، الذي يمكن أن يكون قاتلاً.



RT