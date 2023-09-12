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الثلاثاء، 12-09-2023 04:44 م

عقيد نمساوي: الهجوم الأوكراني دخل في طريق مسدود

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الوكيل الإخباري - أعرب الخبير والضابط النمساوي ماركوس ريزنر عن اعتقاده بأن الهجوم الأوكراني المضاد انكبح وتوقف رغم أن نظام كييف يزعم بعكس ذلك فقط للحفاظ على معنويات الجنود.

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وأضاف الخبير في مقابلة مع قناة التلفزيون الألمانية n-tv: "كل الأمور تشير إلى أن الهجوم الأوكراني قد توقف".

وأشار الخبير إلى تصريحات رئيس هيئة رؤساء الأركان بالقوات المسلحة الأمريكية مارك ميلي، بأنه لم يتبق لدى أوكرانيا سوى 30-45 يوما لإظهار النتائج في الهجوم المضاد الحالي.


وفي هذا السياق، شدد الخبير النمساوي على أن "عامل الوقت يتغير بشكل غير مؤات بالنسبة لأوكرانيا بسبب بداية موسم الأمطار وانتشار الوحول بشكل كبير مما يعيق حركة الآليات والمدرعات".


وأوضح رايزنر أن التصريحات الأخيرة من الجانب الأوكراني وخبراء من معهد ISW بواشنطن ( معهد دراسة الحرب)، بأن القوات الأوكرانية تتقدم، تهدف في معظمها إلى رفع معنويات الجنود.


وقال الخبير العسكري: "إذا نظرت إلى الصور من ساحة المعركة، لا يمكنك رؤية أي تحسينات كبيرة مقارنة بالأسبوع الماضي".


وأضاف أن اختراق الخط القتالي للمواقع العسكرية قبل نحو عشرة أيام، لم يستمر، مما يعني أن القوات الأوكرانية، لا تزال كما في السابق، تقع بين خطي الدفاع الروسي الأول والثاني.


ويشار إلى أن ماركوس رايزنر – هو مؤرخ نمساوي، وخبير عسكري وضابط برتبة عقيد في القوات المسلحة النمساوية، يشغل منصب قائد وحدة Gardebataillon بالجيش النمساوي التي تكمن مهمتها الرئيسية في تمثيل النمسا في الداخل والخارج.

 

RT

 




 

 


 

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