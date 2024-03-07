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الخميس، 07-03-2024 08:07 ص

وانغ يي: الصين وروسيا وضعتا نموذجا جديدا للعلاقات بين القوى الكبرى

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الوكيل الإخباري - صرح وزير الخارجية الصيني اليوم الخميس بأن بكين وموسكو أنشأتا "نموذجا جديدا" للعلاقات بين القوى العظمى، مؤكدا أن الصين ستكون قوة عالمية للسلام والاستقرار.

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وقال وانغ يي في مؤتمر صحفي على هامش الدورة الثانية للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني في بكين اليوم الخميس، إن "الصين وروسيا وضعتا نموذجا جديدا للعلاقات بين القوى الكبرى يختلف تماما عن حقبة الحرب الباردة القديمة"، مضيفا أن العلاقات الثنائية تقوم على "أساس عدم الانحياز وعدم المواجهة وعدم الاستهداف لأطراف ثالثة".


ودعا وانغ إلى تعزيز دور الأمم المتحدة وليس إضعافه، وقال في إشارة إلى بلاده وروسيا: "سنمضي قدما في تعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف، ودعم تعددية الأقطاب الحقيقية، ونظام دولي تقع في قلبه الأمم المتحدة، ونحافظ على الأمن والاستقرار الإقليميين والعالميين.

واعتبر أن فرصا جديدة للتنمية تظهر في العلاقات بين البلدين، مؤكدا رغبة بكين في العمل المشترك مع موسكو "إعطاء زخم جديد للتعاون ومواصلة تعزيز أساس الصداقة بين الشعبين".


وشدد الوزير الصيني على أنه "في مواجهة الاضطرابات المعقدة في البيئة الدولية، ستستمر الصين في كونها قوة للسلام وقوة للاستقرار وأيضا قوة للتقدم في العالم".

 

RT

 




 

 


 

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