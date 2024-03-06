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الأربعاء، 06-03-2024 01:20 م

الصين تخطط لإطلاق صواريخ متعددة الاستخدام عامي 2025 و2026

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الوكيل الاخباري- أعلنت جونغ إيبي المصممة في شركة العلوم والتكنولوجيات الجوفضائية أن الصين تعتزم إطلاق عامي 2025 و2026 صاروخين متعددي الاستخدام من التصنيع.

وقالت إن شركتها تطوّر الصواريخ المتعددة الاستخدام بقطر 4 و5 أمتار بوتيرة عالية. ويخطط لأن يطلق الصاروخان الاختباريان من هذا النوع عامي 2025 و2026. وأشارت صحيفة Global Times الصينية إلى أن الصين تطوّر في الآونة الأخيرة تكنولوجيات محورية لإنتاج الصواريخ المتعددة الاستخدام، وقد حققت تقدما ملموسا في هذا المجال.

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وذكرت المصممة أن الصواريخ المتعددة الاستخدام التي تعود إلى الأرض قابلة للإصلاح السريع، وقالت إن شركتها قد اختبرت عام 2023 بنجاح تقنية الإقلاع والهبوط العموديين. وأضافت أن المتخصصين في الشركة يعملون كذلك على تطوير المحركات العاملة بالوقود الصلب وبالميثان والأوكسجين، مشيرة إلى أن الصين ستسعى إلى تلبية الطلب المرتفع في سوق خدمات إطلاق الصواريخ.

يذكر أن الصين تطور بنجاح برنامجها الفضائي، بما في ذلك تقنيات استصلاح القمر، فضلا عن إطلاق الأقمار الصناعية للاتصالات والملاحة والأرصاد الجوية. وقد أطلقت الصين عام 2023 نحو 67 صاروخا. ويتوقع أن يصل عددها عام 2024 إلى 100 صاروخ فضائي.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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