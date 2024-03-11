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الإثنين، 11-03-2024 02:27 م

مناورة بحرية مشتركة بين إيران والصين وروسيا شمال المحيط الهندي

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الوكيل الإخباري - تشهد منطقة شمال المحيط الهندي غدا الثلاثاء، مناورة بحرية مشتركة تضم إيران وروسيا والصين، بهدف تعزيز التعاون والأمن البحري.

ومن المقرر أن تبدأ "مناورات حزام الأمن البحري"، بمشاركة قطع بحرية إيرانية وروسية وصينية غدا، بمشاركة ممثلين عن دول أخرى مثل سلطنة عمان وأذربيجان وكازاخستان وباكستان وجنوب إفريقيا.

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وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن المناورات تجري "بهدف تعزيز الأمن البحري في المنطقة وتوسيع التعاون العسكري بين الدول المشاركة، وإظهار قدرات هذه الدول على صيانة السلم العالمي والأمن البحري لإيجاد مجتمع بمستقبل مشترك".


ومن الأهداف الأخرى لهذه المناورة "تعزيز أمن التجارة البحرية الدولية ومواجهة القرصنة والإرهاب البحري، فضلا عن تبادل المعلومات والتجارب العملياتية والتكتيكية في مجال الإنقاذ البحري".

RT

 




 

 


 

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