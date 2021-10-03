الأحد 03-10-2021
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الأحد، 03-10-2021 10:06 ص

عُمان تصدر التحذير رقم 3 وأمطار في مسقط بسبب إعصار شاهين

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الوكيل الاخباري- أوردت وكالة الأنباء العُمانية أن أمطارا شديدة الغزارة تتساقط في محافظة مسقط بسبب إعصار شاهين، فيما أفاد الدفاع المدني العُماني بأنه تمت الاستجابة لـ 9 بلاغات لأشخاص حاصرتهم الأمطار بمركباتهم في محافظة مسقط، وأنه تم إنقاذ خمسة وعشرين شخصا خلال العملية.

 
وقبلها، أصدرت هيئة الطيران المدني في عُمان التحذير رقم 3 حول الإعصار المداري شاهين في بحر العرب، وفق ما أفادت وكالة الأنباء العمانية على "تويتر".

وقالت الهيئة في بيان، إن آخر صور الأقمار الاصطناعية وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة توضح تمركز الإعصار المداري شاهين حالياً على دائرة عرض 24.2 درجة شمالاً وخط طول 59.3 درجة شرقاً، ويستمر في حركته نحو سواحل السلطنة المطلة على بحر عمان.

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المصدر: الاتحاد

 

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