عملية بركان الغضب تنعى طيارا سقطت طائرته أثناء القتال مع الجيش الوطني الليبي

الوكيل الإخباري- نشر حساب "عملية بركان الغضب" الليبي، نعيا لأحد طياريه اللذين سقطت طائرتهما أثناء عمليات قتالية بين العملية و"الجيش الوطني الليبي"، بقيادة المشير خليفة حفتر.

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وجاء في البيان الذي نشر على "تويتر"، "ينعى الجيش الليبي وفاة العميد الطيار، إبراهيم فرج المبروك، أحد الأبطال الذين تصدوا لقطعان المرتزقة في أبوقرين في يناير 2020".



وأضاف البيان، "المبروك سقطت طائرته بعد حادث تصادم مع طائرة معادية، ومؤخرا عثر على الجثمان وتم التأكد منه بمطابقة الحمض النووي مع أفراد عائلته".

المصدر: روسيا اليوم





