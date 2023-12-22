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غارات إسرائيلية تستهدف منطقة اللبونة اللبنانية

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سرايا القدس: قصفنا مقر قيادة ميداني لجيش الاحتلال

الجمعة، 22-12-2023 10:41 ص

غارات إسرائيلية تستهدف منطقة اللبونة اللبنانية

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الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة، إن ثلاث غارات إسرائيلية استهدفت منطقة اللبونة في القطاع الغربي من جنوب لبنان.

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وتشهد المنطقة الحدودية في جنوب لبنان تصعيدا عسكريا متفاقما بين إسرائيل وحزب الله منذ شنت حركة حماس الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول عملية طوفان الأقصى.


ونفذ حزب الله، بشكل رئيسي عمليات يومية ضد أهداف عسكرية إسرائيلية قرب الحدود، واضعاً ذلك في إطار دعم قطاع غزة و"إسنادا لمقاومته".


وترد إسرائيل بقصف مناطق حدودية مستهدفة ما تصفه بتحركات مقاتلي حزب الله ومنشآت تابعة له قرب الحدود. وازدادت حدة القصف في الآونة الأخيرة وأسفرت عن دمار كبير في بعض أحياء القرى الجنوبية الحدودية.


 




 

 


 

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