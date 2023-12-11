حزب الله يعلن قصف 8 أهداف لجيش الاحتلال

الوكيل الاخباري - أعلن "حزب الله" اللبناني عن ملخص عملياته العسكرية التي استهدف خلالها 8 مواقع للجيش الإسرائيلي، وتجمعاتٍ لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.

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وأوضح "حزب الله" في البيان، أنه " استهدف، أمس الأحد، في القطاع الشرقي من جنوب لبنان 4 مواقع للجيش الإسرائيلي، حيث قصف تجمّعاً لجنود الجيش الإسرائيلي بين موقعَي زبدين والرمثا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وتجمعاً آخر في قلعة هونين (قرية هونين اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة، وقصف موقعَي زبدين ورويسات العلم في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصواريخ بركان، ودمر دشمة في موقع العبّاد يتحصّن فيها جنود للجيش الإسرائيلي وأوقع فيهم إصابات مؤكّدة بين قتيل وجريح".