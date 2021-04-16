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الجمعة، 16-04-2021 06:39 م

غرق أكثر من 20 مهاجرا إفريقيا قبالة سواحل تونس

غرق


الوكيل الإخباري - أعلن مسؤول تونسي أن 21 مهاجرا إفريقيا على الأقل لقوا مصرعهم جراء حادث غرق قاربهم قبالة سواحل البلاد.

وأكد المدير الجهوي للدفاع المدني في صفاقس، مراد المشري، لوكالة "رويترز" اليوم الجمعة أن القارب المنكوب انطلق من شواطئها في ساعات متأخرة من يوم أمس، مضيفا: "حتى الآن انتشل خفر السواحل 21 جثة، والبحث لا يزال مستمرا".

وحاول هؤلاء المهاجرين الأفارقة عبور المتوسط والوصول بطريقة غير قانونية إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، بحثا عن حياة أفضل في أوروبا.

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المصدر : روسيا اليوم 

 

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