الخميس 17-03-2022
الوكيل الاخباري

رفع سقف السلف الممنوحة لمستوردي قطاع الجملة - تفاصيل

اجتماع حكومي في رئاسة الوزراء بشأن أسعار السلع

وفاة مرشح لرئاسة بلدية أم الرصاص في يوم افتتاح مقره الانتخابي

الهواري يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي الاردني 21 لجمعية الأورام

الشبول: الحكومة تبحث تعديل أوامر دفاع وإلغاء أخرى

قطر تخفف الإجراءات الاحترازية في المدارس اعتبارا من الأحد

التربية تنفي ان تكون الصورة المتداولة من المناهج الاردنية

ماذا يعني أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة في الأردن ؟

مديرية الأمن العام تعرض خطتها الأمنية لحماية سير الانتخابات

الدفاع الروسية تكشف عن برنامج أمريكي لدراسة انتقال الأمراض عن طريق الخفافيش في أوكرانيا

الخميس، 17-03-2022 02:00 م

غرق سفينة اماراتية قبالة سواحل إيران بالخليج العربي وانقاذ طاقمها

WhatsApp Image 2022-03-17 at 3.58.25 AM


الوكيل الإخباري-غرقت سفينة شحن ترفع العلم الإماراتي، اليوم الخميس، قبالة سواحل إيران في الخليج العربي خلال طقس سيء، فيما يحاول عناصر الإنقاذ معرفة مصير جميع أفراد طاقمها البالغ عددهم 30 شخصا.

اضافة اعلان


واكدت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، نقلا عن مسؤول ايراني في مجال السلامة البحرية والموانئ، أن السفينة الإماراتية "السالمي 6" غرقت على بعد 30 ميلا من ميناء "عسلوية" في محافظة بوشهر جنوب ايران.


من جهته، قال مدير العمليات في شركة سالم المكراني للشحن، إن عناصر الإنقاذ أنقذوا 16 من أفراد الطاقم، ووصل 11 شخصا آخرين إلى قارب نجاة، في حين أنقذت ناقلة قريبة شخصا واحدا، وما يزال اثنان من أفراد الطاقم في الماء.


وبين أن الطاقم يتكون من مواطنين من السودان والهند وباكستان وأوغندا وتنزانيا وإثيوبيا، مؤكدا أن السفينة كانت في طريقها إلى ميناء أم قصر بالعراق وعلى متنها سيارات وشحنات أخرى.

 

بترا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
6232e88b4236045620345c85

الدفاع الروسية تكشف عن برنامج أمريكي لدراسة انتقال الأمراض عن طريق الخفافيش في أوكرانيا

22_2

بعد دعوته بوتين للقتال .. ماسك يتلقى ردا "مزلزلا" من حليف بوتين الشيشاني

35958Image1-1180x677_d

مجلس الأمن الروسي: قادرون على وضع أميركا عند حدها

6113fe364c59b705187b27b9

الأرصاد الجوية المصرية تحذر المواطنين من الإنخداع

5de68ae24c59b7288c44111b

الناتو: العقوبات تؤثر بشدة على الآلة الحربية الروسية

20220317125700535

المستشار الألماني: حلف الناتو لن يتدخل في الأزمة الأوكرانية

أخبار متعلقة
هزة ٢

زلزال بقوة 6 درجات يضرب جنوب إيران

1622f87fb0472c_INLKQJFOGEHMP

التلفزيون الإيراني: اعتقال خلية متعاونة مع "موساد" قبل تنفيذها عملا تخريبيا في منشأة نووية

199075

إيران تنفي علاقتها بقصف أربيل بالصواريخ

باليستي

مسؤولون أميركيون : صواريخ أربيل أطلقت من إيران

20220312141951372

إنقاذ طاقم سفينة بضائع لبنانية غرقت في الإسكندرية

thumbs_b_c_09fc37ded06f155509dae3e29771aa37

إسطنبول.. إنقاذ سفينة عملاقة في مضيق البسفور