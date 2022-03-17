غرق سفينة اماراتية قبالة سواحل إيران بالخليج العربي وانقاذ طاقمها

الوكيل الإخباري-غرقت سفينة شحن ترفع العلم الإماراتي، اليوم الخميس، قبالة سواحل إيران في الخليج العربي خلال طقس سيء، فيما يحاول عناصر الإنقاذ معرفة مصير جميع أفراد طاقمها البالغ عددهم 30 شخصا.

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واكدت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، نقلا عن مسؤول ايراني في مجال السلامة البحرية والموانئ، أن السفينة الإماراتية "السالمي 6" غرقت على بعد 30 ميلا من ميناء "عسلوية" في محافظة بوشهر جنوب ايران.



من جهته، قال مدير العمليات في شركة سالم المكراني للشحن، إن عناصر الإنقاذ أنقذوا 16 من أفراد الطاقم، ووصل 11 شخصا آخرين إلى قارب نجاة، في حين أنقذت ناقلة قريبة شخصا واحدا، وما يزال اثنان من أفراد الطاقم في الماء.



وبين أن الطاقم يتكون من مواطنين من السودان والهند وباكستان وأوغندا وتنزانيا وإثيوبيا، مؤكدا أن السفينة كانت في طريقها إلى ميناء أم قصر بالعراق وعلى متنها سيارات وشحنات أخرى.

بترا

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