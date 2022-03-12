إسطنبول.. إنقاذ سفينة عملاقة في مضيق البسفور

الوكيل الإخباري-أفادت المديرية العامة للسلامة الساحلية التركية، أنه تم انقاذ سفينة يبلغ طولها 183 متراً عبر سحبها من تحت جسر شهداء 15 يوليو بمضيق البسفور، وذلك بعد تعطل دفتها.

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وذكر بيان نشر على حساب المديرية العامة للسلامة الساحلية على مواقع التواصل الاجتماعي، السبت، أن ثلاث قاطرات وزورق تابعة للمديرية توجهت على الفور إلى منطقة تواجد سفينة النقل التي تحمل اسم ATOLL بعد تعطل دفتها.



وأضاف البيان أن فرق المديرية تمكنت بعد جهود من سحب السفينة إلى منطقة "آهر قابي" في الساحل الأوروبي عند مدخل مضيق البسفور.

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