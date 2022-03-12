السبت 12-03-2022
الوكيل الاخباري

الارصاد : كتلة هوائية شديدة البرودة وثلوج الثلاثاء

ندوة في السلط عن مشاركة الشباب بالانتخابات

هيئة إدارية جديدة لمنتدى كفريوبا الثقافي

احتدام القتال في محيط كييف

بريطانيا : القوات الروسية على بعد 25 كلم من مركز كييف

مساعدات صينية إنسانية لأوكرانيا

بورصة قطر تحقق مكاسب أسبوعية بقيمة 100 مليون ريال

مسؤول تركي: المعلومات الكاذبة في طليعة أدوات الحروب حاليا

أوكرانيا: مقتل جنرال روسي آخر خلال المعارك

الارصاد الجوية تحذر من طقس الاحد

السبت، 12-03-2022 04:14 م

إنقاذ طاقم سفينة بضائع لبنانية غرقت في الإسكندرية

20220312141951372


الوكيل الإخباري-استطاعت السلطات المختصة في مصر، "بالتنسيق مع هيئة ميناء الإسكندرية، إنقاذ طاقم سفينة بضائع لبنانية الجنسية تعرضت للغرق خارج المخطاف الخارجي لميناء الإسكندرية".

اضافة اعلان

 

وبحسب صحيفة "اليوم السابع"، انتقل رجال الإنقاذ والجهات المختصة على الفور إلى السفينة، بعد  أن تلقت هيئة ميناء الإسكندرية، بإشراف الربان طارق شاهين رئيس هيئة الميناء، إشارة استغاثة من السفينة "ايلا" لبنانية الجنسية تحمل 3 أطنان و900 كيلوغرام حديد خردة. 


هذا وتبين حدوث ميل للسفينة التي يبلغ طولها 98 مترا، وغاطس 5 أمتار على أحد جوانبها، في حين جرى إنقاذ طاقمها المكون من 9 سوريين وهندي الجنسية. 


وتمت الإشارة إلى أن السفينة قادمة من لبنان إلى ميناء الإسكندرية وتعرضت لغرق كامل بعد ميلها، بينما تم إنقاذ طاقمها، كما جرى إخطار النيابة العامة للتحقيق وسؤال طاقم السفينة لتحديد سبب غرقها ومدي حدوث تلوث بيئي.

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image622cb7c8dc7db

احتدام القتال في محيط كييف

main_image622cbda3841f6

بريطانيا : القوات الروسية على بعد 25 كلم من مركز كييف

320221264533866679128

مساعدات صينية إنسانية لأوكرانيا

w

مسؤول تركي: المعلومات الكاذبة في طليعة أدوات الحروب حاليا

fff

أوكرانيا: مقتل جنرال روسي آخر خلال المعارك

622c9f7c423604553926924d

التحالف العربي باليمن يعلن تسجيل خسائر بشرية في صفوف الحوثيين

أخبار متعلقة
الطقس-السيء-مرض-الجيوب-الأنفية-1646582974-0

مصر.. تحذيرات بعد عاصفة ترابية شديدة

229801-5

مصر .. إغلاق أحد شوارع النيل والمرور يحدد البديل

5ece7a7f-737a-42aa-a7d2-e6dc38c325fb

مصر تكشف عن موعد أول أيام شهر رمضان فلكيا

20200323-90884421-498197230873594-735152466676416512-n-jpg882d3d-image

مصر.. تحذيرات من تغير مفاجئ في درجات الحرارة غدا الأربعاء

image

بيان هام من سفارة مصر في رومانيا لرعاياها في أوكرانيا

2202111123196860032

الحكومة المصرية تنفي وفاة طالبة في أوكرانيا