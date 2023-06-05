غرق 7 طالبات بانقلاب قارب في غينيا

الوكيل الاخباري - غرقت سبع طالبات غينيّات على الأقل الأحد في نهر النيجر بعدما انقلب الزورق الذي كن يسافرن على متنه لإجراء امتحانات، على ما أفاد وزير التعليم.

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وكانت الفتيات يعبرن نهر النيجر في شمال شرق غينيا لإجراء امتحانات قبول في المدرسة الثانوية التي تبدأ الاثنين.



وقال وزير محو الأمية والتعليم ما قبل الجامعي غيوم هوينغ خلال زيارة للمنطقة لإطلاق فترة الامتحانات "صدمنا بهذه الأخبار السيئة بأن سبع تلميذات فقدن حياتهن".



من جهته، قال موظف الأمن مامادي كيتا إن أخته كانت من بين الضحايا.

وأوضح "ذهبت هي ورفيقاتها إلى الجانب الآخر من نهر النيجر لإجراء الاختبارات الأولى لامتحانات القبول للصف السابع".



وأضاف "ركبن زورقا محملا فوق طاقته وقد غرق تحت وطأة الركاب والبضائع".

روسيا اليوم





