الأربعاء 31-05-2023
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الأربعاء، 31-05-2023 08:49 ص

غوتيريش يدعو كوريا الشمالية لنـزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية

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الوكيل الاخباري - دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش الليلة الماضية، كوريا الشمالية إلى استئناف الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق السلام المستدام ونزع السلاح النووي بشكل كامل ويمكن التحقق منه في شبه الجزيرة الكورية.

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وقال غوتيريش، في بيان مقتضب صدر باسمه، إن "أي إطلاق باستخدام تكنولوجيا القذائف التسيارية سيكون مخالفا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".


وعلى ذات الصعيد، دان البيت الأبيض بشدّة، إطلاق كوريا الشمالية، صاروخا فضائيا لوضع أقمار اصطناعية في المدار، محذّراً من أنّ هذه الخطوة "تزيد التوتّرات" بين البلدين، بحسب واشنطن تايمز.


وقال المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض آدم هودج إنّ الصاروخ الذي أطلقته بيونغ يانغ في عملية تستخدم "تكنولوجيا الصواريخ البالستية" يهدّد بزعزعة استقرار الوضع الأمني في المنطقة وما بعدها، مضيفا "نحن لا نغلق الباب أمام الدبلوماسية، لكن يتعيّن على بيونغ يانغ أن توقف فوراً استفزازاتها وأن تختار الحوار".


بترا


 




 

 


 

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