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الإثنين، 29-05-2023 09:45 ص

كوريا الشمالية تخطر اليابان باعتزامها إطلاق قمر صناعي

image - 2023-05-29T094549.692


الوكيل الإخباري - أخطرت كوريا الشمالية اليابان باعتزامها إطلاق قمر صناعي في الفترة ما بين 31 مايو و11 يونيو، حسبما أفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية اليوم الاثنين.

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يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه النظام السري لوضع أول قمر صناعي عسكري للتجسس في مداره.


وذكرت كيودو أن كوريا الشمالية على ما يبدو تستعد لإطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى.


وقالت بيونغ يانغ إنها ستحدد منطقة الخطر البحري التي قد تسقط فيها الأجسام خلال هذه الفترة.


وأكد مكتب رئيس الوزراء الياباني في تغريدة عبر تويتر أنه سيتعاون مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ودول أخرى ذات صلة ويدعو إلى ضبط النفس.


وقال المكتب إنه سيجمع المعلومات ويحللها أثناء الاستعداد للطوارئ.


كما أبلغت كوريا الشمالية المنظمة البحرية الدولية بخطتها لإطلاق القمر الصناعي، وفقا لهيئة الإذاعة اليابانية.


وأعلنت كوريا الشمالية الانتهاء من الاستعدادات لتركيب أول قمر صناعي عسكري للتجسس على صاروخ، مما أثار تكهنات بأن كوريا الشمالية قد تطلقه في وقت مبكر من يونيو.


وينتهك إطلاق كوريا الشمالية المزمع للقمر الصناعي سلسلة من قرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر برامجها النووية والصاروخية، لأنها تستخدم نفس التكنولوجيا المستخدمة في الصواريخ الباليستية.

 

البيان

 




 

 


 

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