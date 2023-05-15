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الإثنين، 15-05-2023 08:48 ص

غوتيريش يرحب بوقف إطلاق النار في إسرائيل وغزة

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الوكيل الاخباري - رحب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الليلة الماضية باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في إسرائيل وغزة.

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وأعرب غوتيريش في بيان صدر باسمه، عن أحر التعازي لأسر ما أسماه "ضحايا العنف"، مضيفا أن "الأعمال العدائية أدت إلى معاناة إنسانية لا داعي لها".


وأشاد الأمين العام بدور مصر الرئيسي في إنهاء الأعمال العدائية، إلى جانب جهود قطر ولبنان والولايات المتحدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، داعيا جميع الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار.


وأكد غوتيريش على "التزام الأمم المتحدة بتحقيق حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي والاتفاقات السابقة وأهمية إعادة الأفق السياسي".


كما أكد أن الحل السياسي المستدام عن "طريق التفاوض" هو وحده الذي سيؤدي إلى سلام دائم وإنهاء هذه الدورات المدمرة من العنف بشكل نهائي.


بترا


 




 

 


 

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