الثلاثاء 09-05-2023
الوكيل الاخباري

الصحة: التطعيم ضد كورونا اختياريا وسيبقى مجانيا

التعاون الإسلامي تدعو لاحترام المبادئ الإنسانية وترسيخ قيم السلام

زلازل تضرب مصر وإثيوبيا قرب السد العالي والنهضة.. خبير يكشف ما يحدث

39 مليون يورو من بنك الإعمار الألماني للأردن

بمسافة 45 كم.. الأمانة تدرس تشغيل مسار جديد للباص السريع

فيديو - لحظة رعب لطفلة فلسطينية فارة من جنود الاحتلال بإقتحام نابلس

رئيسة المفوضية الأوروبية تصل إلى كييف للقاء زيلينسكي

المعونة الوطنية: صرف رواتب المنتفعين من الصندوق لشهر أيار في موعده

الأردن يدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واقتحام نابلس

الهند: مقتل 15 شخصا إثر سقوط حافلة من فوق جسر

الثلاثاء، 09-05-2023 10:55 ص

كيم جونغ أون في رسالة لبوتين: واثق من انتصار روسيا في الكفاح من أجل العدالة الدولية

_127794079_c90ae8e8-c109-44bc-8bf1-d3c4fcc7e624


الوكيل الإخباري - بعث زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، تهنئة إلى الرئيس فلاديمير بوتين بمناسبة يوم النصر أعرب فيها عن ثقته بانتصار روسيا في "النضال المقدس" ضد الإمبريالية وفي سبيل العدل الدولي.

اضافة اعلان


ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الشمالية، هنأ كيم جونغ أون نيابة عن حكومة وشعب جمهورية كوريا الشمالية "بحرارة" في البرقية رئيس وحكومة روسيا في يوم النصر في الحرب الوطنية العظمى.


وقال الزعيم الكوري الشمالي: "إنني على ثقة بأن الشعب الروسي الصامد والعادل بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين سيواصل تحقيق النصر على طريق ضمان السيادة والكرامة والاستقرار في المنطقة، وسحق أي تحديات وتهديدات من القوى المعادية. أنتهز هذه الفرصة، ومرة أخرى أبعث بتحياتي الحارة إلى جيش وشعب روسيا ، الذين هبوا بشجاعة إلى الكفاح المقدس من أجل تطبيق العدالة الدولية والدفاع عن السلام العالمي ضد عنف وتعسف الإمبرياليين".


كما أشار الزعيم الكوري الشمالي إلى البطولات الفذة ونكران الذات من جانب الشعب الروسي، الذي حقق "نصرا عظيما في الحرب العادلة ضد الفاشية".

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ظظظظظظظظظظظظ

التعاون الإسلامي تدعو لاحترام المبادئ الإنسانية وترسيخ قيم السلام

645a0bc14c59b77ee9166989

زلازل تضرب مصر وإثيوبيا قرب السد العالي والنهضة.. خبير يكشف ما يحدث

6459fb7d4236041eae65f812

رئيسة المفوضية الأوروبية تصل إلى كييف للقاء زيلينسكي

0182C815-77F7-4165-8659-1267F593C564

الادعاء الإيراني يستدعي ترامب وبومبيو وماكنزي في قضية اغتيال سليماني

representational-image

الهند: مقتل 15 شخصا إثر سقوط حافلة من فوق جسر

6459ee244c59b769b0545ac8

الملك تشارلز يشكر كل من شارك بحفل تتويجه

أخبار متعلقة
64561df4223d1

حفل تتويج تشارلز.. 7 دول "غير مدعوة" إحداها عربية

6437d5804236045c6307701a

السفارة الروسية في هنغاريا: الولايات المتحدة تحاول إثبات قدرتها على الإملاءات

image - 2023-04-13T100949.761

بوتين: مشروع محطة الفضاء الروسية خطوة ضرورية

image - 2023-04-13T090215.489

كوريا الشمالية تطلق صاروخاً بالستيا غير محدّد

6436670542360465bd1a66f7

صحيفة: الهجوم المضاد المخطط لأوكرانيا قد يصبح مصيدة موت بالنسبة للولايات المتحدة والناتو

643637df4c59b7155b107868

ترامب يكشف عن رأيه في قادة روسيا والصين وكوريا الشمالية