الثلاثاء 22-08-2023
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الثلاثاء، 22-08-2023 12:31 ص

غوتيريش يشارك بقمة البريكس بجنوب افريقيا

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الوكيل الاخباري- قالت الأمم المتحدة اليوم إن أمينها العام، أنطونيو غوتيريش، سيزور جوهانسبرج بجنوب إفريقيا لحضور القمة الخامسة عشرة لدول البريكس، والتي تتكون من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.اضافة اعلان

وحسب الناطق الأممي الرسمي فإن غوتيريش وخلال القمة "سيقدم رسالة واضحة مفادها أنه في عالم مفكك تغمره الأزمات، نحتاج لبديل موثوق للتعاون، لافتا إلى أنه سيطلب من القادة في القمة المقبلة العمل بشكل متضامن وسريع في سلسلة من القضايا بما في ذلك تغير المناخ وإعادة هيكلة النظام المالي الدولي".
وسيجتمع الأمين العام مع مختلف القادة على هامش قمة البريكس، ويعقد مؤتمراً صحفيا الخميس المقبل.

 




 

 


 

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