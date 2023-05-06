غوتيريش يطالب الأطراف السودانية المتنازعة بالجلوس على طاولة المفاوضات

الوكيل الإخباري - طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش الليلة الماضية، جميع الأطراف في السودان بنزع فتيل التوترات، والجلوس إلى طاولة المفاوضات والاتفاق على هدنة مستقرة ودائمة.

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وقال غوتيريش إن الوضع في السودان يصبح أكثر إثارة للقلق يوماً بعد يوم مع استمرار احتدام القتال وتدهور الوضع الأمني، محذرا من تحول الصراع الى حرب أهلية يمكن أن تدمر البلاد وتحدث اضطرابات بالمنطقة لسنوات مقبلة.



وأوضح في مؤتمر صحفي عقده حيث يتواجد في بوروندي، إن السودان يواجه "كارثة إنسانية"، حيث أصبح ملايين الأشخاص محاصرين في القتال ويواجهون انعدام الأمن الغذائي بشكل متزايد، مضيفا "هذه مأساة لشعب السودان وتهديد آخر للأمن في منطقة الساحل وشرق إفريقيا".



بترا