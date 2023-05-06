السبت 06-05-2023
الوكيل الاخباري

أكثر من 50 هزة ارتدادية تضرب اليابان بعد زلزال قوي

الملكة رانيا تنشر صورة مع الملك في قصر باكنغهام

الحكومة ترفع أسعار الطحين الموحد 3.7 دينار للطن ولا تغيير على سعر الخبز

أسعار النفط تنخفض للأسبوع الثالث بتأثير مخاوف ركود الاقتصاد

نقل الأسير دقة للمستشفى بعد تدهور حالته الصحية

تنظيم منتدى المال والأعمال الأردني - العراقي حزيران المقبل في عمان

قرار رفع الفائدة للمرة العاشرة في الأردن يدخل حيز التنفيذ غداً الأحد

انخفاض أسعار الذهب في الأردن 30 قرشا للغرام

صادرات تجارة عمان تزيد 58.2 % بالثلث الأول من العام الحالي

ترحيب سعودي أميركي ببدء المحادثات حول السودان في جدة

السبت، 06-05-2023 11:08 ص

غوتيريش يطالب الأطراف السودانية المتنازعة بالجلوس على طاولة المفاوضات

reuters_com_2021_newsml_RC26VL9X103L


الوكيل الإخباري - طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش الليلة الماضية، جميع الأطراف في السودان بنزع فتيل التوترات، والجلوس إلى طاولة المفاوضات والاتفاق على هدنة مستقرة ودائمة.

اضافة اعلان


وقال غوتيريش إن الوضع في السودان يصبح أكثر إثارة للقلق يوماً بعد يوم مع استمرار احتدام القتال وتدهور الوضع الأمني، محذرا من تحول الصراع الى حرب أهلية يمكن أن تدمر البلاد وتحدث اضطرابات بالمنطقة لسنوات مقبلة.


وأوضح في مؤتمر صحفي عقده حيث يتواجد في بوروندي، إن السودان يواجه "كارثة إنسانية"، حيث أصبح ملايين الأشخاص محاصرين في القتال ويواجهون انعدام الأمن الغذائي بشكل متزايد، مضيفا "هذه مأساة لشعب السودان وتهديد آخر للأمن في منطقة الساحل وشرق إفريقيا".


بترا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
زلزال 1

أكثر من 50 هزة ارتدادية تضرب اليابان بعد زلزال قوي

GPS_Satellite_NASA_art-iif-e1416432217297

وزير الاتصالات الإيراني: سنساعد سوريا في صنع أقمار صناعية

6450f56c4c59b74e4e202977

خبير عسكري: لدى روسيا وسائل عديدة لتدمير دبابات ليوبارد

best photo

الصحة العالمية: وصول إمدادات صحية طارئة إلى السودان

0

ترحيب سعودي أميركي ببدء المحادثات حول السودان في جدة

6455ef424c59b71382653e18

تحطم طائرة "إف-16" أمريكية في كوريا الجنوبية

أخبار متعلقة
best photo

الصحة العالمية: وصول إمدادات صحية طارئة إلى السودان

62b469b24c59b770a4437e39

مصر تدعو لحلول سلمية للخروج من الأزمة الراهنة بالسودان

643ae16f4c59b72f7c190b4c

إيران تعرب عن قلقها إزاء الاضطرابات في السودان وتدعو إلى ضبط النفس والحوار

1680713270215

التعاون الإسلامي تدعو إلى وقف الاشتباكات والعودة إلى الحوار في السودان

a3ee1564-الجامعة-العربية

الجامعة العربية تعرب عن قلقها إزاء الأحداث في السودان

1202130125538957804957

مصر تعلق على أحداث السودان