الجمعة 15-10-2021
الوكيل الاخباري

المجالي: تعديلات قانون الضمان ستعرض على مجلس الادارة الشهر الحالي

أسترازينيكا تعلن تسجيل نتائج إيجابية خلال تجارب دواء جديد لسرطان الكبد

تحذير من موجة جديدة لفيروس كورونا في المملكة

ضحايا وجرحى جراء تفجير في أفغانستان

التعامل مع 90 حادث إنقاذ خلال 24 ساعة

أسعار النفط تصعد إلى أعلى مستوى في 3 سنوات

تأجيل انتخابات نقابة الصحفيين للجمعة المقبلة لعدم اكتمال النصاب

إزالة العمارة المتصدعة في شارع الأردن - صور

لحظة هدم العمارة المتصدعة في شارع الأردن - فيديو

وفيات الجمعة 15 / 10 / 2021

الجمعة، 15-10-2021 12:53 م

غوتيريش: 3 مليارات من البشر لا يستطيعون تحمل تكاليف غذاء صحي

غوتير


الوكيل الإخباري - أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن نحو 3 مليارات من الناس، أي نحو 40 بالمئة من سكان الكوكب، لا يستطيعون تحمل تكاليف نظام غذائي صحي.

اضافة اعلان


وقال غوتيريش في خطاب مصور بمناسبة يوم الغذاء العالمي، اليوم الجمعة، "لا يستطيع 40 بالمئة من البشرية تحمل تكاليف نظام غذائي صحي، ويعادل ذلك 3 مليارات شخص. والجوع يزداد. ويزداد عدد الذين يعانون من سوء التغذية والسمنة"، وفق ما نقلت وكالة تاس .


وأشار غوتيريش إلى أن الوضع في هذا المجال تدهور بشكل جدي بسبب جائحة كورونا والقضايا الاقتصادية التي تسببت فيها، مضيفا أن نحو 140 مليون شخص في العالم يعانون من نقص الغذاء.


وتابع: "في الوقت ذاته فإن الطرق التي نستخدمها لزراعة وتناول وإزالة الغذاء تضع عبئا ثقيلا على كوكبنا. وتخلق عبئا غير مسبوق على مواردنا ومناخنا وبيئتنا، وتكلفنا تريليونات الدولارات".


ويحتفل العالم في 16 تشرين الأول من كل عام باليوم العالمي للغذاء، ويهدف الاحتفال بهذا اليوم الى تعميق الوعي العام بمعاناة الجياع وناقصي التغذية في العالم، وإلى تشجيع الناس في مختلف أنحاء العالم على اتخاذ تدابير لمكافحة الجوع .

 

بترا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
شركة استرازينيكا

أسترازينيكا تعلن تسجيل نتائج إيجابية خلال تجارب دواء جديد لسرطان الكبد

اف

ضحايا وجرحى جراء تفجير في أفغانستان

عون

لبنان.. عون يبحث مع وزير العدل أحداث الطيونة

لبنان ٥

لبنان.. العثور على طائرة خفيفة سقطت في البحر قبل يومين

ترامب

ترامب مطلوب للشهادة بأمر قضائي في دعوى عنف

لبنان ٤

الجيش اللبناني يعلن اعتقال 9 أشخاص بينهم سوري على خلفية أحداث الطيونة