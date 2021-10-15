غوتيريش: 3 مليارات من البشر لا يستطيعون تحمل تكاليف غذاء صحي

الوكيل الإخباري - أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن نحو 3 مليارات من الناس، أي نحو 40 بالمئة من سكان الكوكب، لا يستطيعون تحمل تكاليف نظام غذائي صحي.

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وقال غوتيريش في خطاب مصور بمناسبة يوم الغذاء العالمي، اليوم الجمعة، "لا يستطيع 40 بالمئة من البشرية تحمل تكاليف نظام غذائي صحي، ويعادل ذلك 3 مليارات شخص. والجوع يزداد. ويزداد عدد الذين يعانون من سوء التغذية والسمنة"، وفق ما نقلت وكالة تاس .



وأشار غوتيريش إلى أن الوضع في هذا المجال تدهور بشكل جدي بسبب جائحة كورونا والقضايا الاقتصادية التي تسببت فيها، مضيفا أن نحو 140 مليون شخص في العالم يعانون من نقص الغذاء.



وتابع: "في الوقت ذاته فإن الطرق التي نستخدمها لزراعة وتناول وإزالة الغذاء تضع عبئا ثقيلا على كوكبنا. وتخلق عبئا غير مسبوق على مواردنا ومناخنا وبيئتنا، وتكلفنا تريليونات الدولارات".



ويحتفل العالم في 16 تشرين الأول من كل عام باليوم العالمي للغذاء، ويهدف الاحتفال بهذا اليوم الى تعميق الوعي العام بمعاناة الجياع وناقصي التغذية في العالم، وإلى تشجيع الناس في مختلف أنحاء العالم على اتخاذ تدابير لمكافحة الجوع .

بترا