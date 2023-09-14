فرق الإنقاذ الجزائرية تنتشل 5 جثث بدرنة الليبية

الوكيل الاخباري-

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انتشلت فرق الحماية المدنية الجزائرية، اليوم الخميس، 5 جثث من تحت الأنقاض بمدينة درنة الليبية التي تشهد خسائر كارثية نتيجة العاصفة "دانيال".وكشف بيان للحماية المدنية، اليوم الخميس، أن عملية البحث من طرف عناصر الحماية المدنية الجزائرية بمدينة درنة الليبية، متواصلة.وأضاف البيان ذاته، أنه تم "العثور على ضحيتين تحت الأنقاض في وقت سابق، وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال 3 جثث، لترتفع الحصيلة إلى 5 أشخاص".وقد وصلت فجر اليوم فرق الإنقاذ الجزائري إلى مدينة درنة الليبية، حيث باشرت عملية الإنقاذ والبحث عن الضحايا بدخول الفرق المختصة من غواصين وفرقة السينوتقنية للكلاب المدربة وفرق البحث والإنقاذ إضافة إلى الفرق الطبية حيز الخدمة.