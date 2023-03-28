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الثلاثاء، 28-03-2023 03:30 م

فرنسا تعلن مضاعفة إمداداتها من قذائف عيار 155 ملم للقوات الأوكرانية

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الوكيل الاخباري- صرح وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، بأنه اعتبارا من نهاية مارس، ستمد بلاده القوات الأوكرانية بضعف أعداد القذائف من عيار 155 ملم، بحيث يتم تزويدهم بـ 200 قذيفة شهريا.

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وأضاف لوكورنو لصحيفة Figaro الفرنسية، "إلى جانب القذائف من عيار 155 ملم، سنوفر للقوات الأوكرانية المعدات البرية اللازمة لشن هجوم مضاد ضد القوات الروسية"

وأشار ليكورنو إلى أن، تسليم نظام الصواريخ المضادة للطائرات Samp - T إلى أوكرانيا سيبدأ "في المستقبل القريب".

وتابع: "نبحث مع رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، استئناف المساعدات لصندوق دعم أوكرانيا، هذا القرار مدعوم من الأغلبية الرئاسية في مجلس النواب الجمعية، وتم استخدام 200 مليون يورو بالفعل".

وأعلن لوكورنو، في وقت سابق، أن بلاده سترفع وتيرة إنتاج قذائف المدفعية من عيار 155 ملم التي ترسلها إلى أوكرانيا بشكل كبير، خلال العام 2023.

ومن جانبها أكدت روسيا، على لسان العديد من المسؤولين، بأن تحريض الغرب لأوكرانيا، وإمدادها بالأسلحة والأموال، ونشره للحملات الإعلامية المضللة والتحريضية ضد روسيا، يعتبر انخراطا مباشرا في الحرب ضد روسيا.


 




 

 


 

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