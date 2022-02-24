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فرنسا: على بوتن أن يدرك أن حلف الأطلسي لديه أسلحة نووية

الخميس، 24-02-2022 10:33 م

فرنسا: على بوتن أن يدرك أن حلف الأطلسي لديه أسلحة نووية

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الوكيل الاخباري - قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن يحتاج قبل أن يوجه تهديدات بشأن استخدام أسلحة نووية أن يفهم أن حلف شمال الأطلسي هو تحالف نووي أيضا.اضافة اعلان


وردا على سؤال حول ما إذا كان تهديد بوتن "بمثل هذه التبعات التي لم تواجهها من قبل في تاريخك" يرقى إلى مستوى التهديد باستخدام الأسلحة النووية في الصراع الأوكراني، قال لو دريان إنه مفهوم على هذا النحو.


وقال لو دريان على التلفزيون الفرنسي تي.اف1 "نعم.. أعتقد أن فلاديمير بوتن يجب أن يفهم أيضا أن حلف الأطلسي هو تحالف نووي. هذا كل ما سأقوله في ذلك الشأن".


 




 

 


 

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