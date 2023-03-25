ارتفاع عدد قتلى الضربة الدامية بسوريا.. وبايدن يتوعد طهران

الوكيل الإخباري - ارتفع عدد قتلى ضربات أميركية على مواقع جماعات متحالفة مع إيران في سوريا إلى 19 مقاتلا، بينما توعد الرئيس الأميركي طهران.

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وجاء ذلك نتيجة القصف الجوي لطائرات التحالف الدولي"لمستودع أسلحة إيرانية في حي هرابش بمدينة دير الزور، وريف الميادين وريف البوكمال في ريف دير الزور الشرقي".



ونفذ الطيران الأميركي فجر الجمعة، قصفا طال موقعا للحرس الثوري الإيراني ببادية البوكمال شرقي دير الزور، وموقعا آخر للميليشيات في أطراف مدينة الميادين من الجهة الجنوبية، ومستودعا للذخيرة في مركز الحبوب ومركز التنمية الريفية مقابل اسكان الضباط في حي هرابش بمدينة دير الزور.



وجاء الهجوم الأميركي ردا على هجوم سابق أسفر عن مقتل متعاقد أميركي وإصابة 5 جنود أميركيين في سوريا. ( سكاي نيوز )

