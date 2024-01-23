الثلاثاء 23-01-2024
الوكيل الاخباري
 

الذهب يلمع عالمياً اليوم بسبب ضعف الدولار

ارتفاع جديد في سعر الخيار بفارق 15 قرشا للكيلوغرام في السوق المركزي

مستشفى إسرائيلي استقبل أكثر من 2600 عسكري مصاب منذ بداية الحرب

البنك الدولي: ارتفاع أسعار الغذاء في الأردن الشهر الماضي

الاحتلال يقر بمقتل 21 عسكريا وسط قطاع غزة

صحفي فلسطيني لـ الوكيل: اعتقالات الاحتلال بالضفة امتداد لمجازره وعدد الأسرى يقترب من 10 آلاف

غالانت يعلق بعد مقتل عشرات الجنود بغزة: صباح صعب ومؤلم

آل خطاب : أمطار غزيرة في الأسبوع الأخير من مربعانية الشتاء

كم بلغ سعر غرام الذهب 21 والليرة الانجليزية بالأردن اليوم ؟

الأسبوع الأخير من المربعانية سيشهد أمطار غزيرة وأجواء شديدة البرودة

عاجل

مستشفى إسرائيلي استقبل أكثر من 2600 عسكري مصاب منذ بداية الحرب

الثلاثاء، 23-01-2024 09:06 ص

فنزويلا.. توقيف 32 شخصا بتهمة التآمر ضد مادورو

thumbs_b_c_3a51a758e1ccb4f9f57ab99338f18c5d


الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الفنزويلية أنها أوقفت 32 شخصا بين مدنيين وعسكريين بتهمة الخيانة وتورطهم في خمس مؤامرات لاغتيال الرئيس نيكولاس مادورو.

اضافة اعلان


وقال المدعي العام الفنزويلي طارق وليام صعب إن "جميع الموقوفين اعترفوا وكشفوا معلومات عن المخططات التي تستهدف الشعب الفنزويلي والمجتمع الديمقراطي".


وأوضح أن مذكرات توقيف صدرت بحق 11 شخصا آخر، بينهم ناشطون في مجال حقوق الإنسان وصحفيون وعسكريون منفيون، مبينا أن المؤامرات استهدفت بالإضافة إلى مادورو، وزير الدفاع الجنرال فلاديمير بادرينو.


وكان مادورو تحدث عن هذه المؤامرات الأسبوع الماضي في خطابه السنوي للأمة، لكن من دون الخوض في تفاصيلها.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2024-01-23 at 10.13.48 AM

وسائل إعلام أوكرانية: انفجارات في كييف وخاركوف ومدن أخرى

file

جرحى وأضرار جراء زلازل ضرب كازاخستان والصين

65af4e564c59b7401d12f48d

الشرطة الأمريكية تبحث عن مجرم خطير - صورة

65aee53b4c59b7416a52245a

ترامب: بايدن سينسحب من سباق الانتخابات الرئاسية

Screenshot 2024-01-23 084232

فيديو- مشاجرة في مطار الكويت والسلطات تكشف عقوبة المتورطين

2023-11-20T180022Z_1410737532_RC25H4AQNGKV_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS-YEMEN-HOUTHI

نيوزيلندا تعتزم إرسال فريق دفاعي لدعم الأمن في البحر الأحمر

أخبار متعلقة
1025654235_308_0_3000_2019_1920x0_80_0_0_5115360228c28d5f9090a97498cd0bec

حزب الله يستهدف تجهيزات للاحتلال بمزارع دوفيف

unifil-lebanon

هجوم جديد على دوريّة لـ"اليونيفيل"جنوب لبنان

thumbs_b_c_4f6508b524787a9636a3dcc8be85037c

حزب الله يعلن قتل وجرح أفراد قوة إسرائيلية خاصة

WhatsApp Image 2023-12-27 at 1.21.22 PM

الحرس الثوري الإيراني: إسرائيل تسعى لجر الولايات المتحدة إلى حرب أشمل

WhatsApp Image 2023-12-26 at 4.19.32 PM

حزب الله يهاجم مواقع عسكرية ويؤكد قتل جنود إسرائيليين

khaligyoun65713

انفجارات في سماء مدينة دهب المصرية.. وجسم طائر يسقط