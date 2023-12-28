هجوم جديد على دوريّة لـ"اليونيفيل"جنوب لبنان

الوكيل الإخباري - أعلنت القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" في بيان، "إصابة جندي في قوات حفظ السلام، وتضرر آلية، الليلة الماضية، بعد أن تعرضت دورية تابعة لها لهجوم من قبل مجموعة من الشباب في بلدة الطيبة، جنوب لبنان.

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واعتبرت اليونيفيل في بيان اليوم الخميس، أن الاعتداءات على الرجال والنساء الذين يخدمون قضية السلام ليست فقط مدانة، ولكنها تشكل أيضاً انتهاكاً للقانون اللبناني وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.



وتابع البيان" أن حرية حركة قوات حفظ السلام أمر حيوي، خلال عملنا على استعادة الأمن والاستقرار على طول الخط الأزرق".



ودعت السلطات اللبنانية إلى تحقيق كامل وسريع وتقديم جميع الجناة إلى العدالة، وختمت "ما زال حفظة السلام التابعين لليونيفيل يتابعون مهامهم، وسنواصل عملنا الأساسي في المراقبة ووقف التصعيد".



بترا