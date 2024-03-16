فوغان جيثينج أول زعيم من خلفية عرقية يتولى قيادة حكومة ويلز

الوكيل الاخباري - انتخب فوغان جيثينج رئيساً لحزب العمال الويلزي، ليصبح أول زعيم من خلفية عرقية يتولى قيادة حكومة ويلز.



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ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن جيثينج (50 عاما) في خطاب بعد إعلان النتيجة اليوم السبت، القول “نطوي صفحة في كتاب تاريخ أمتنا ليس فقط لأنني أتشرف بأن أصبح أول زعيم ببشرة سمراء في أي بلد أوروبي، ولكن أيضا لأن الجيل الجديد تغير بشكل كبير”.



وسيحل جيثينج المولود في زامبيا محل مارك دريكفورد الزعيم الحالي الذي أعلن في كانون الأول الماضي تركه موقعه بعد خمس سنوات من قيادة حكومة ويلز.



وبفوز جيثينج أصبحت إنجلترا واسكتلندا وويلز يقودها أشخاص من خلفيات عرقية.



