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الثلاثاء، 27-09-2022 02:24 م

فيتنام : حظر تجول وإجلاء 800 الف شخص تأهبا لمواجهة إعصار

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الوكيل الإخباري- فرضت السلطات الفيتنامية، اليوم الثلاثاء، حظر تجول، وأجلت أكثر من 800 ألف شخص، مع اقتراب الإعصار نورو.

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ووفق وكالة الانباء الفيتنامية، أصدرت السلطات أوامر للمقيمين بالقرب من الساحل باللجوء إلى ملاذات آمنة، اضافة الى إغلاق المدارس والفعاليات العامة، والرحلات الجوية في خمسة مطارات إقليمية، وتوقفت خدمة القطارات لحين انتهاء الإعصار.


واوضحت وكالة الأرصاد الجوية إن الاعصار نورو تصاحبه رياح قوية بسرعة قصوى تبلغ 180 كيلومترا في الساعة.


يشار الى انه تم نقل نحو 80 ألف شخص إلى ملاجئ طارئة، عبر جزيرة لوزون الرئيسية، حيث غمرت المياه العديد من القرى.

 

بترا

 




 

 


 

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