فيديو- انهيار مبنى سكني من 4 طوابق في لبنان وأنباء عن ضحايا

الوكيل الإخباري- انهار مبنى في منطقة العمروسية بالشويفات جنوب العاصمة بيروت مساء أمس الاثنين، وسط أنباء عن وقوع ضحايا.

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وتفصيلاً، توجهت فِرق الإسعاف والدفاع المدني إلى المبنى المنهار، الذي كان مكتظًا بالسكان، وأغلبيتهم من السوريين.



ويتألف المبنى من 4 طوابق، وتسكنه 5 عائلات من الجنسية السورية، معظمهم أطفال، بحسب شهود عيان.



وذكر الشهود أن "البلدية طلبت في وقت سابق من سكان المبنى إخلاءه، لكن بعض السكان لم يغادروا".



وأشارت تقارير أخرى إلى أن وضع المبنى كان جيدًا إلا أن انهيارات بالتربة سقطت عليه بفعل الأمطار نظرًا لوجوده في بطن الجبل.