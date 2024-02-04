46 قتيلا بسبب الحرائق في تشيلي

الوكيل الإخباري- ارتفعت حصيلة ضحايا الحرائق التي اجتاحت منطقة فالبارايسو وسط تشيلي منذ الجمعة، إلى 46 شخصا على الأقل.

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وقال الرئيس التشيلي جابرييل بوريك، في مؤتمر صحفي الليلة الماضية إن 40 شخصا قتلوا في الحرائق، كما توفي 6 آخرون متأثرين بالحروق التي تعرضوا لها أثناء تلقي العلاج في المراكز الطبية، مضيفا أن الأعداد مرشحة للزيادة.



وأعلن التلفزيون التشيلي، فرض الحكومة حظر تجول في بلدات كويلبو وفيلا أليمانا وفينا ديل مار وليماشي في منطقة فالبارايسو، اعتبارا من مساء أمس السبت، إلى صباح اليوم الأحد، من أجل مكافحة الحرائق بشكل أسرع.



وأكدت السلطات التشيلية تعرض أكثر من 1200 منزل للتدمير في كويلبو وفيلا أليمانا، على بعد حوالي 120 كيلومترا شمال غرب العاصمة سانتياجو، في حين التهمت الحرائق ما لا يقل عن 9 آلاف هكتار في جميع أنحاء منطقة فالبارايسو، كما أعلنت حالة الطوارئ في منطقة فالبارايسو منذ الجمعة، لنشر موارد إضافية والسماح بتدخل الجيش.



وتعتبر هذه الحرائق الأكثر ضررا في التشيلي، خلال العقود الأخيرة.