الإثنين 22-01-2024
الوكيل الاخباري
 

القسام تستهدف قوة إسرائيلية بقذيفة مضادة للأفراد غرب خان يونس

تطورات المنخفض القادم.. سيستمر تأثيره على الأردن أسبوعاً

فيديو- تحذيرات من "الخطر على الحياة" بسبب العاصفة إيشا في بريطانيا

الشمالي من مستودعات التخزين في الجويدة: أسعار السلع مستقرة وثابتة

الاحتلال يعلن اصابة 13 عسكريا في غزة خلال 24 ساعة

زعيمة حزب العمل الإسرائيلي: لن أتردد في وقف الحرب من أجل إعادة الرهائن في غزة

الاستهلاكية المدنية: تخفيضات على 350 سلعة بنسبة تصل لـ 50%

مجلس النواب يشرع بمناقشة الموازنة الأحد المقبل

زهير عبدالله النسور يقدم أوراق اعتماده سفيراً لدى الجمهورية الهيلينية

حماس: الاحتلال ارتكب مجزرة بشعة في خان يونس

الإثنين، 22-01-2024 03:15 م

فيديو- تحذيرات من "الخطر على الحياة" بسبب العاصفة إيشا في بريطانيا

10-حقائق-عن-بريطانيا-ستفاجئك


الوكيل الإخباري- تسببت العاصفة "إيشا" التي ضربت بريطانيا خلال ساعات الليل بتعطل شبكة السكك الحديد وإلغاء رحلات جوية وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل اليوم الاثنين.

وقالت صحيفة الاندبندنت البريطانية اليوم، إنه تم تسجيل أقوى سرعة للرياح منذ عقود في أجزاء من ايرلندا الشمالية وإنجلترا واسكتلندا، حيث بلغت سرعة العاصفة في بريزلي وود، ونورثمبرلاند 99 ميلاً في الساعة .

وأضافت الصحيفة، إنه تم إلغاء عشرات الرحلات الجوية في مطاري إدنبره وغلاسجو. كما تأثرت حركة القطارات في بعض أجزاء جنوب إنجلترا بما في ذلك بين لندن ومطار غاتويك، وظلت التحذيرات من "الخطر على الحياة" قائمة مع خطر حدوث أعاصير محتملة.

اضافة اعلان


وكانت منظمة أبحاث الأعاصير والعواصف (تورو) حذرت من أن الأعاصير ما تزال "محتملة" في إنجلترا وويلز اليوم الاثنين.

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
11

قناة السويس تتدخل لإنقاذ سفينة تعرضت لضربة صاروخية في البحر الأحمر

regnum_picture_17058234237608_big

"نوفوستي": مصرع مواطنين روسيين بحادث الطائرة الخاصة في أفغانستان

1064653026_590_0_2638_2048_1920x0_80_0_0_48f6e20a06637eebb7bc5c41f57a9eb6

مقتل 5 أشخاص بحادث إطلاق نار في سريلانكا

malariya_300920

الكاميرون تبدأ أول برنامج في العالم لتطعيم الأطفال ضد الملاريا

65ae3c6742360472dc769484

الجيش اللبناني يحبط عملية تهريب حبوب مخدرة من سوريا

22

الصين .. 47 شخصا في عداد المفقودين بعد انهيار أرضي بمقاطعة يونان

أخبار متعلقة
000_9E86QN

الحوثيون: هذا هو الحل لعبور السفن بأمان عبر البحر الأحمر

074

عبد الملك الحوثي: أميركا متورطة مع "إسرائيل" في كل جرائمها

YQPASMXZKT-1

فيديو - مشاهد من عاصفة قوية اجتاحت لبنان

GC3OHzGWsAAMmZb

بالفيديو .. عاصفة قوية تضرب دولة أوروبية

6592afdc42360429ab1036e6

"تايمز": دول أوروبية تريد إطالة أمد النزاع في أوكرانيا حتى عام 2025 على الأقل

474

مخاوف بريطانية من أزمة غذاء في 2024