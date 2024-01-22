فيديو- تحذيرات من "الخطر على الحياة" بسبب العاصفة إيشا في بريطانيا

الوكيل الإخباري- تسببت العاصفة "إيشا" التي ضربت بريطانيا خلال ساعات الليل بتعطل شبكة السكك الحديد وإلغاء رحلات جوية وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل اليوم الاثنين.



وقالت صحيفة الاندبندنت البريطانية اليوم، إنه تم تسجيل أقوى سرعة للرياح منذ عقود في أجزاء من ايرلندا الشمالية وإنجلترا واسكتلندا، حيث بلغت سرعة العاصفة في بريزلي وود، ونورثمبرلاند 99 ميلاً في الساعة .



وأضافت الصحيفة، إنه تم إلغاء عشرات الرحلات الجوية في مطاري إدنبره وغلاسجو. كما تأثرت حركة القطارات في بعض أجزاء جنوب إنجلترا بما في ذلك بين لندن ومطار غاتويك، وظلت التحذيرات من "الخطر على الحياة" قائمة مع خطر حدوث أعاصير محتملة.

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وكانت منظمة أبحاث الأعاصير والعواصف (تورو) حذرت من أن الأعاصير ما تزال "محتملة" في إنجلترا وويلز اليوم الاثنين.