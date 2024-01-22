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الإثنين، 22-01-2024 06:59 ص

الحوثيون: هذا هو الحل لعبور السفن بأمان عبر البحر الأحمر

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الوكيل الإخباري - قالت جماعة أنصار الله اليمنية، إن 64 سفينة عبرت البحر الأحمر بأمان، بعد أن رفعت لافتة كُتب عليها: "لا علاقة لنا بإسرائيل".

وقال عضو المجلس السياسي الأعلى للجماعة، محمد علي الحوثي: "في ظل تصاعد التوتر في البحر الأحمر بين الجماعة اليمنية من جهة، والولايات المتحدة وبريطانيا من جهة أخرى، فإن أبسط حل يسمح بمرور السفن بأمان أثناء عبورها من البحر الأحمر، هو أن تضع عبارة (لا علاقة لنا بإسرائيل)، في لوحة التعريف الآلي الخاصة بها".

وأشار الحوثي إلى أن هذا الحل أثبت فاعليته، حيث عبرت اليوم ما يقارب 64 سفينة بأمان عبر البحر الأحمر، وهي تضع هذه العبارة. 

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يذكر أن جماعة "أنصار الله"، أكدت مرارا أنها ستواصل دعم وإسناد الشعب الفلسطيني ضمن واجبهم الديني والأخلاقي والإنساني، واستمرار العمليات ضد السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ دولة الاحتلال، إلى أن يتم وقف العدوان المتواصل على قطاع غزة وإدخال ما يحتاجه القطاع من غذاء ودواء.

 




 

 


 

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