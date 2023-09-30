فيديو - ترامب يسخر من بايدن ويقلده ضائعاً

الوكيل الاخباري - في أعنف هجوم حتى الآن على خصمه اللدود، سخر الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، من الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن، مشككاً مجددا في قدراته ووعيه.

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وقال ترامب خلال تجمع لأنصاره في كاليفورنيا، مساء أمس الجمعة: "هذا الرجل لا يستطيع أن يصعد إلى المسرح! إليك المسرح، إذا ذهبت إلى اليسار، ستجد درجًا، ولليمين أيضا ستجد درجًا. "



وأردف ساخراً وملمحاً إلى "ضياع بايدن" : هذا الرجل غالباً ما يتفتل سائلا أين أنا؟ أين أنا؟



وسخر ترامب البالغ من العمر 77 عاما من المظهر الجسدي لبايدن الذي يأمل بأن يحل محله في البيت الأبيض، قائلا لجمهوره إن الرئيس الديموقراطي البالغ 80 عاما "لا يستطيع حتى النزول من على منصة".





pic.twitter.com/HqjOex9EdN Trump imitating Biden getting lost on stage is hilarious 🤣🤣🤣 September 29, 2023

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