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الأربعاء، 17-04-2024 07:42 ص

فيديو - خسائر بشرية ومادية خلفتها الأمطار الغزيرة في سلطنة عمان والإمارات

نن


الوكيل الاخباري - تسبب هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها دولة الإمارات، أمس الثلاثاء، في غرق أجزاء من الطرق السريعة الرئيسية وتوقف المركبات على الطرق في جميع أنحاء دبي، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد ضحايا الفيضانات الغزيرة في سلطنة عمان إلى 18 بينما لا يزال آخرون في عداد المفقودين.

بدأت الأمطار في الهطول خلال الليل، مخلفة بركا ضخمة من المياه في الشوارع، فيما تسببت الرياح العاتية في تأجيل الرحلات الجوية في مطار دبي الدولي، أكثر مطارات العالم ازدحاما بالسفر الدولي ومقر شركة طيران الإمارات للرحلات الطويلة.

أغلقت المدارس أبوابها في أنحاء دولة الإمارات قبل العاصفة، وبدأ قطاع كبير من الموظفين الحكوميين العمل عن بعد، فيما لزم الكثير من العمال منازلهم أيضا. 

وهطول الأمطار أمر غير معتاد في دولة الإمارات، ولكنه يحدث بشكل دوري خلال أشهر الشتاء الباردة.

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كما هطلت الأمطار في البحرين وقطر والسعودية وفي سلطنة عمان المجاورة توفي 18 شخصا بسبب الأمطار الغزيرة في الأيام الأخيرة، وفقا لبيان صدر الثلاثاء عن اللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ في البلاد وكان من بين الضحايا حوالي 10 طلبة جرفتهم سيارة ، إضافة الى شخص بالغ، ما أدى إلى تدفق التعازي على البلاد من حكام المنطقة.

 

 

 


 




 

 


 

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