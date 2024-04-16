قطر تعلن تعطيل المدارس وتحويل التعليم عن بٌُعد اليوم

الوكيل الاخباري -

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قررت وزارة التربية والتعليم القطرية أن يكون التعليم اليوم الثلاثاء، الموافق 16 أبريل 2024، تعليماً عن بُعد في جميع مدارس قطر في ضوء التحديثات الصادرة من إدارة الأرصاد الجوية حرصاً على سلامة الطلبة.وقالت في بيان عبر حسابها بمنصة "إكس" إنه في ضوء التحديثات الصادرة من إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني عن توقع هطول أمطار رعدية وحرصاً من الوزارة على سلامة الطلبة مع ضمان استمرار العملية التعليمية.وأضافت يجب أن يكون التعليم اليوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل 2024 تعليماً عن بُعد للمدارس الحكومية من خلال نظام قطر للتعليم وللمدارس الخاصة من خلال المنصات التعليمية الخاصة بكل مدرسة.