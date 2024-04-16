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الثلاثاء، 16-04-2024 07:05 ص

أغلبهم طلبة .. سيول تودي بحياة 16 شخصا في سلطنة عمان

هه


الوكيل الاخباري - لقي 16 شخصا مصرعهم على الأقل معظمهم تلاميذ، بسبب السيول التي شهدتها سلطنة عمان والتي نجمت عن هطول أمطار غزيرة منذ الأحد.اضافة اعلان


وأفادت السلطات في بيان،"تسجيل 12 وفاة جراء إنجرافهم داخل مركباتهم، من بينهم مواطنان وأجنبي إضافة إلى تسعة تلاميذ في محافظة شمال الشرقية الواقعة على بعد حوالي 150 كلم من العاصمة مسقط."

وارتفعت الحصيلة إلى 16 شخصا بعد أن عثر الإثنين، على جثث 3 أشخاص وطفل.

وتشهد سلطنة عمان منذ الأحد عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عاتية تسببت بسيول في مناطق عدة في شمال البلاد وشرقها.

 




 

 


 

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