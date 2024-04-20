مسيرة أوكرانية تتسبب بحريق في مستودع للوقود غرب روسيا

الوكيل الاخباري- قال حاكم منطقة سمولينسك في غرب روسيا اليوم السبت إن طائرة مسيرة أوكرانية ضربت مستودعا للوقود ليلة السبت مما أدى إلى اشتعال النيران فيه، بينما تم صد هجوم على مركز المنطقة.



وكثفت أوكرانيا هجماتها على مصافي النفط في روسيا، ثاني أكبر مُصدر للنفط في العالم، منذ بداية العام في مسعى لتقليل عائدات موسكو من الطاقة والأموال التي تنفقها على الجيش.



ولا توجد مصافي نفط كبيرة في منطقة سمولينسك.



وقال الحاكم فاسيلي أنوخين عبر تطبيق تيليجرام إن الطائرة المسيرة نفذت هجوما على منشأة للوقود في بلدة كارديم في الساعة الثانية صباحا (2300 مساء الجمعة بتوقيت جرينتش)، وأصابت خزانا للوقود وزيوت التشحيم. وأضاف أن رجال الإطفاء يعملون على إخماد الحريق.



وأضاف "بفضل جهود قوات الدفاع الجوي، تم إسقاط الطائرة لكن اندلعت النيران في دبابة تحتوي على وقود وزيوت تشحيم بسبب حطام (الطائرة)".



وتابع أنه لم يتبين بعد ما إذا كان هناك أشخاص أصيبوا جراء الهجوم.



وتقول روسيا إن هجمات الطائرات المسيرة ترقى إلى مستوى الإرهاب.



ولم تؤكد أوكرانيا أو تنفي رسميا أنها تهاجم المصافي داخل روسيا، لكنها تقول إن تلك المنشآت هي أهداف مشروعة تساهم في عرقلة جهود الجيش الروسي في وقت تستهدف فيه الهجمات الروسية المدن والبنية التحتية الأوكرانية، بما في ذلك منشآت الطاقة.





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الشرق الاوسط