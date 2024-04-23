فيديو - مقتل 10 في تصادم مروحيتين عسكريتين في ماليزيا

الوكيل الإخباري- قالت البحرية الماليزية في بيان إن 10 أشخاص لقوا حتفهم اليوم الثلاثاء بعد تصادم طائرتين مروحيتين في الجو خلال تدريب على عرض للبحرية الملكية الماليزية.

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وأضافت أن جميع الأشخاص العشرة كانوا من أفراد طاقم الطائرتين، مشيرة إلى أن الحادث وقع في قاعدة لوموت البحرية في ولاية بيراك الغربية.



وقالت البحرية "تم التأكد من وفاة جميع الضحايا في مكان الحادث قبل إرسالهم إلى مستشفى قاعدة لوموت العسكرية للتعرف عليهم".





وسائل اعلام عالمية : مقتل 10 في تصادم مروحيتين عسكريتين في ماليزيا pic.twitter.com/J7kVBAJXnL April 23, 2024

الجزيرة



