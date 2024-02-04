فيديو- لحظة تنفيذ الضربات الأمريكية والبريطانية على اليمن

الوكيل الإخباري- أظهرت لقطات متداولة لحظة سقوط صواريخ أطلقتها القوات الأمريكية والبريطانية على عدة مواقع في مدن يمنية واقعة تحت سيطرة الحوثيين وفقاً لقولها ليلة السبت الأحد.



وتظهر اللقطات وهجا هائلا لحظة استهداف مبان في صنعاء وذمار وحجة والبيضاء تعز.

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وقال مسؤولان أمريكيان لوكالة "رويترز" إن الولايات المتحدة شنت سلسلة ضربات على أهداف مرتبطة بإيران في اليمن في ثاني يوم من عملياتها الانتقامية على ما يبدو ردا على مقتل الجنود الأمريكيين في البرج "22".













