السبت 18-03-2023
الوكيل الاخباري

قفزة بأسعار الذهب في الأردن.. عيار 21 يسجل 40.2 دينارا للغرام

أسعار الذهب عالمياً تصعد صعوداً عنيفاً وتتجه نحو 2000 دولار للأوقية

كوريا الشمالية: نحو 800 ألف تطوعوا بالجيش لقتال أميركا

زلزال بقوة 4 درجات يهز طاجيكستان

فرنسا.. أعمال عنف واعتقال العشرات في مظاهرات ضد قانون التقاعد

الرئيس الأمريكي: الأزمة المصرفية آخذة في الانحسار

الاحتلال يعيق أعمال تزيين شوارع القدس القديمة استعدادا لشهر رمضان

في أول ظهور له على يوتيوب.. ترامب: عدت وآسف لجعلكم تنتظرون

الأرصاد: يبدأ تأثير المنخفض الجوي على المملكة ليلاً

وفيات السبت 18-3-2023

السبت، 18-03-2023 06:38 ص

في أول ظهور له على يوتيوب.. ترامب: عدت وآسف لجعلكم تنتظرون

ترامب 2


الوكيل الإخباري - ظهر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على كل من يوتيوب وفيسبوك في عودة إلى منصات التواصل الاجتماعي التي استخدمها لتعزيز صعوده السياسي حتى تم تعليق حساباته بعد هجوم السادس من يناير 2021 على الكونغرس.

اضافة اعلان


وبث ترامب مقطعا مصورا من إحدى خطاباته الانتخابية السابقة فيما يبدو.
وفي المقطع الذي جاء بعنوان "عدت"، قال ترامب "آسف لجعلكم تنتظرون".


ورفعت منصة التواصل الاجتماعي يوتيوب التابعة لشركة غوغل المملوكة لشركة ألفابت في وقت سابق إنها رفعت القيود المفروضة على قناة الرئيس الأميركي السابق.


ودعم ترامب حملته الرئاسية لعام 2016 باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي. وبعد عودته إلى منصات التواصل الاجتماعي، أصبح بمقدور ترامب الآن التمتع بإمكانية استخدام الأدوات الرئيسية لجمع التبرعات السياسية والتواصل مع متابعيه البالغ عددهم 146 مليونا إجمالا عبر منصات التكنولوجيا الرئيسية الثلاث مع سعيه لترشيح نفسه مرة أخرى للرئاسة في عام 2024.


وقالت يوتيوب في تغريدة "قيمنا بعناية المخاطر المتواصلة للعنف في العالم الحقيقي مع موازنة فرص الناخبين للاستماع على قدم المساواة من المرشحين الوطنيين الرئيسيين في الفترة التي تسبق الانتخابات".

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

إقرأ ايضا
64153dff4c59b767061b3e17

شركات الطيران الأمريكية الممنوعة من التحليق فوق روسيا تحاول الإضرار بغيرها

image - 2023-03-18T085817.952

البرازيل.. عملية أمنية ضد عصابات تنشر الرعب

و

كوريا الشمالية: نحو 800 ألف تطوعوا بالجيش لقتال أميركا

زلزال 4

زلزال بقوة 4 درجات يهز طاجيكستان

7

فرنسا.. أعمال عنف واعتقال العشرات في مظاهرات ضد قانون التقاعد

6414a7254236041fa7202eb8

ضابط الاستخبارات الأمريكي سكوت ريتر يتنبأ بنهاية زيلينسكي

أخبار متعلقة
image - 2023-03-16T092723.626

بايدن: حان الوقت لحظر الأسلحة الهجومية

thumbs_b_c_cd5f58f99ed222b53388d3ae0b9b9cc5

"بلومبرغ": البنتاغون ينوي طلب 170 مليار دولار من الكونغرس

ظظ

مجلس النواب الأمريكي يرفض قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا

2135146-431250508

البيت الأبيض يرحّب باقتراح قانون يتيح حظر تيك توك

63f5aedb4236041700409864

مجلس الدوما: تعليق معاهدة "ستارت" نتيجة السياسة الأمريكية

63f0523c42360428e040da4b

بايدن يصف العنف باستخدام الأسلحة النارية في الولايات المتحدة بالوباء