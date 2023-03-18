في أول ظهور له على يوتيوب.. ترامب: عدت وآسف لجعلكم تنتظرون

الوكيل الإخباري - ظهر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على كل من يوتيوب وفيسبوك في عودة إلى منصات التواصل الاجتماعي التي استخدمها لتعزيز صعوده السياسي حتى تم تعليق حساباته بعد هجوم السادس من يناير 2021 على الكونغرس.

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وبث ترامب مقطعا مصورا من إحدى خطاباته الانتخابية السابقة فيما يبدو.

وفي المقطع الذي جاء بعنوان "عدت"، قال ترامب "آسف لجعلكم تنتظرون".



ورفعت منصة التواصل الاجتماعي يوتيوب التابعة لشركة غوغل المملوكة لشركة ألفابت في وقت سابق إنها رفعت القيود المفروضة على قناة الرئيس الأميركي السابق.



ودعم ترامب حملته الرئاسية لعام 2016 باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي. وبعد عودته إلى منصات التواصل الاجتماعي، أصبح بمقدور ترامب الآن التمتع بإمكانية استخدام الأدوات الرئيسية لجمع التبرعات السياسية والتواصل مع متابعيه البالغ عددهم 146 مليونا إجمالا عبر منصات التكنولوجيا الرئيسية الثلاث مع سعيه لترشيح نفسه مرة أخرى للرئاسة في عام 2024.



وقالت يوتيوب في تغريدة "قيمنا بعناية المخاطر المتواصلة للعنف في العالم الحقيقي مع موازنة فرص الناخبين للاستماع على قدم المساواة من المرشحين الوطنيين الرئيسيين في الفترة التي تسبق الانتخابات".

سكاي نيوز