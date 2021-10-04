في عُمان وإيران .. إعصار شاهين يخلف 9 ضحايا على الأقل

الوكيل الإخباري - لقي 9 أشخاص على الأقل مصرعهم في عُمان وإيران، أمس الأحد، خلال إعصار "شاهين" المداري الذي ضرب أجزاء من سواحلهما، وفق ما أعلنت سلطات البلدين.



وقالت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في سلطنة عُمان، إن فرق البحث والإنقاذ انتشلت "شخصين من تحت الأنقاض، وهما مفارقان للحياة" في محافظة مسقط.

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وسبق ذلك إعلان وفاة طفل فُقد "في أحد التجمعات المائية المتشكلة بفعل الإعصار المداري".



وعلقت رحلات الطيران، وأغلقت المدارس مع هبوب الإعصار، حيث بلغت سرعة الرياح 120 كيلومترا في الساعة على الساحل الشمالي للبلاد، حسب وكالة الأنباء العمانية.

وعُلقت بعض الرحلات الجوية من مطار مسقط الدولي وإليه بسبب الإعصار، حسب تغريدة لمطارات عمان "تجنبا لأي مخاطر قد تنجم عن التأثير المباشر" للأجواء المناخية.

المصدر : روسيا اليوم